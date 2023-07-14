Общество 14 июля 2023, 15:09 Шесть тематических зон откроют на выставке «Станция Манеж» в Москве На Московском урбанфоруме откроют шесть тематических зон на выставке «Станция Манеж» Сайт мэра и правительства Москвы

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На выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума, которая пройдет с 16 августа по 10 сентября, гости смогут посетить шесть тематических зон. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба дептранса столицы.

На первом этаже разместят интерактивные стенды с информацией о развитии Московских центральных диаметров (МЦД), Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Рядом будут расположены зоны, посвященные строительству новых вокзалов и станций, а также отдельный зал, где гости смогут ознакомиться с крупнейшими проектами в области дорожного строительства в столице.

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Посетители «Станции Манеж» смогут перемещаться между локациями как пешком, так и на уменьшенных копиях вагонов метро и МЦД. Также можно будет попробовать свои силы в роли машиниста и самостоятельно провести поезд по БКЛ, а реалистичный макет тоннеля МЦД-5 позволит им почувствовать себя строителями метро и узнать больше о проекте с инженерной точки зрения.

Во всех зонах разрешат фотографировать. Для посетителей с детьми будет работать семейный досуговый центр.

Ранее стало известно, что москвичам предложат более 400 познавательных занятий в программе «Культлето».