Шесть работников получат премию за найденный изумруд в Свердловской области

Около 200 тысяч рублей на всех получат шесть работников, нашедших изумруд весом 0,5 килограмма. Премии выпишут после реализации камня. В пресс-службе Ростеха рассказали, что редкий изумруд нашли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров.

Источник фото: пресс-служба Ростеха

Камень оценили в 55 тысяч долларов. Скорее всего, изумруд пополнит запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.

Специалисты называют камень «редчайшим». По цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй.

В 2019 году на прииске нашли еще три камня высокого качества. Это минералы весом 80, 174,9 и 264 грамма. Их стоимость оценили в 8,8 тысячи, 19,3 тысячи и 29,1 тысячи долларов.