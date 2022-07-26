Шесть пятиэтажек возведут в новом микрорайоне Тарко-Сале

В Тарко-Сале (ЯНАО) в микрорайоне Южный идет строительство комплекса из шести пятиэтажных домов. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что ключи от новых квартир получат жильцы из аварийного фонда. Общая площадь строящегося жилья составляет 40 тысяч «квадратов».

Глава Пуровского района Антон Колодин сообщил в соцстеях, что сейчас строители занимаются монтажом перекрытий и кладкой несущих стен. К обустройству инженерных сетей приступят в осенне-зимнее время после завершения кровельных работ.