Общество 07 июня 2023, 17:47 Шесть новостроек ввели в эксплуатацию за май по программе реновации в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: за май по программе реновации в столице ввели 1180 квартир Сайт мэра и правительства Москвы

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В мае по программе реновации жилого фонда построили шесть новостроек, в которых расположено более тысячи квартир, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Только за май этого года введено в эксплуатацию шесть новостроек, в которых расположено 1180 квартир. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

В новые дома смогу переехать больше двух тысяч человек. Три новостройки расположены в СВАО и по одной — в ЮВАО, ЗелАО и ЮЗАО. Проверку квартир и благоустройство придомовых территорий закончат в ближайшее время, а здания подготовят к заселению до конца года.

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Ранее жители 99 старых домов на юго-востоке Москвы уже получили квартиры по программе реновации.