Шесть летевших в Челябинск самолетов направили в Екатеринбург из-за тумана

Неблагоприятные погодные условия сказались на работе аэропорта Челябинска. Летевшие в воздушную гавань самолеты отправили на запасной аэродром в Екатеринбург из-за сильного тумана.

В справочной аэропорта имени Курчатова порталу «Челябинск Онлайн» рассказали, что в Кольцово ушли рейсы из Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Минеральных Вод и из Ростова-на Дону.

«Это все оборотные рейсы, кроме Ростова-на-Дону, соответственно, мы их не можем обратно отправить», — уточнили в воздушной гавани.

Прибытие нескольких самолетов, по данным онлайн-табло аэропорта, задерживается. Рейсы из Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод будут позже максимум на четыре часа.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово «Интерфаксу» уточнили, что приняли шесть самолетов, которые должны были приземлиться в Челябинске.

Представители авиаперевозчиков работают с пассажирами. В Кольцово ограничений на прием и отправку воздушных судов нет.

Синоптики, напомнил сайт kp.ru, предупредили о холодной ночи и тумане накануне. Режим неблагоприятных метеорологических условий в Челябинске сохранится весь день. Снимки погруженного в туманную мглу города уже наполнили Сеть.