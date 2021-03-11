Главная программа ОТР отметила шесть лет в эфире

Программе «ОТРажение», выходящей на Общественном телевидении России (ОТР), исполнилось шесть лет. Это вечернее информационное шоу с участием экспертов и зрителей.

Передача выходит в прямом эфире. За шесть лет в ней приняли участие более десяти тысяч гостей — политиков, экономистов, общественников и специалистов в различных областях, сказано на сайте ОТР.

По словам главы дирекции информационного вещания ОТР Константина Точилина, ежедневно в программу поступают десятки тысяч звонков.

«И это для нас самое важное — знать, что нас смотрят нормальные люди. И что нормальных людей еще много», — отметил он.

Точилин противопоставил передачу рейтинговым проектам, продюсеры которых считают, что зритель смотрит «развлекуху, чернуху, порнуху, звезд, скандалы и разный прочий хайп».

«А мы уже седьмой год делаем пять часов эфира каждый день, где говорим с людьми на нормальные темы нормальным языком», — пояснил руководитель информационного вещания канала.