Общество 01 декабря 2022, 18:51 Шесть игроков «Спартака» и «Зенита» дисквалифицировали на шесть матчей за драку

Читать 360tv в

Три футболиста «Спартака» и три футболиста «Зенита» не смогут принять участие в ближайших шести матчах из-за дисквалификации после участия в массовой драке. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт РФС.

Отмечается, что такое наказание последовало из-за драки после матча в Санкт-Петербурге. Кроме того, обе команды оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.

Реклама

Малком, Родригао, Барриос и Селихов, Николсон, Соболев не смогут принять участие в ближайших шести матчах и побороться за победу в игре.

Реклама

Авторы: