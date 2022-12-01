01 декабря 2022, 18:51
Шесть игроков «Спартака» и «Зенита» дисквалифицировали на шесть матчей за драку
Три футболиста «Спартака» и три футболиста «Зенита» не смогут принять участие в ближайших шести матчах из-за дисквалификации после участия в массовой драке. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт РФС.
Отмечается, что такое наказание последовало из-за драки после матча в Санкт-Петербурге. Кроме того, обе команды оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.
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Малком, Родригао, Барриос и Селихов, Николсон, Соболев не смогут принять участие в ближайших шести матчах и побороться за победу в игре.
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