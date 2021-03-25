Шесть детей попали в больницу из-за неизвестной инфекции в Волгоградской области

Шесть детей от трех до 11 лет из села Сидоры попали в больницу из-за неизвестной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Предварительный диагноз — „вирусная инфекция неясной этиологии“, точный будет определен после проведения лабораторных исследований», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Самых маленьких пациентов доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде еще в среду. Трех других детей из одной семьи госпитализировали в районную больницу утром в четверг.

После случившегося в Сидоры выехали специалисты из профильных комитетов администрации региона. Кроме того, Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование. Местная прокуратура также начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Несколько дней назад в Дагестане произошло массовое отравление. С признаками кишечной инфекции 13 детей доставили в больницу Гергебильского района. Одна местная жительница рассказала, что у нее заболел маленький сын. Когда мама забрала его из садика, мальчика постоянно рвало, также была диарея.