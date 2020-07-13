Шесть человек пострадали в крупном ДТП на МКАД возле Лосиного острова

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 97 км МКАД. В результате столкновения пострадали шесть человек.

Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На 97 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием, предварительно, четырех автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек», — процитировало агентство слова собеседника.

По информации РЕН ТВ, в ДТП участвовали «Газель», два «КамАЗа» и «МАЗ». Сейчас на месте работают оперативные службы. Из-за столкновения перекрыли две полосы автомагистрали. Никакой информации о причинах и виновниках происшествия пока нет. Неизвестно и состояние пострадавших.