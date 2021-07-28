Шесть человек осудили за пытки в Челябинской области

В Магнитогорске (Челябинская область) на скамье подсудимых оказались шесть человек, которых обвинили в пытках. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По словам инсайдера, житель Челябинска открыл онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ, где, кроме закладчиков, работали коллекторы. Они занимались работниками, которые делали пустые закладки и оставляли наркотики себе. Провинившимся причиняли телесные повреждения. Некоторые случаи отличались особой жестокостью.

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от трех лет до четырех с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.