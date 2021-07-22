Шесть брошенных детей «из погреба» направили в приют в Москве

Шесть детей, которые якобы жили на улице в Рузе, сейчас находятся в социально-реабилитационном центре в Москве. Туда их поместили по просьбе матери, заявила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

По данным омбудсмена, женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю в июне. Семейство попало в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних из-за жалоб соседей. Люди сообщали, что дети весь день находятся на улице.

«Им от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно», — отметила Мишонова.

Омбудсмен добавила, что у органов опеки нет доказательств, что дети действительно жили на улице, а их мать употребляла спиртное. Но семья действительно находится в сложном положении.

«В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства», — заключила она.

Источник «360» уточнил, что у матери семеро детей. Сама она москвичка, а сожитель живет в Рузе.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Рузе шесть детей месяц скитались по улице из-за того, что их выгнали из дома после обвинения в воровстве. В итоге их нашла у себя в погребе одна из местных жительниц, сообщал телеканал РЕН ТВ.