Общество 22 мая 2023, 02:36 «Шесть баксов за все». Экс-разведчик США рассказал, что в России его поразило больше всего Экс-разведчика Риттера в России приятно удивили низкие цены в магазинах Телеканал «360»

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Приехавший в Россию экс-разведчик Скотт Риттер рассказал авторам Telegram-канала Lomovka, что его поразило в стране. Американец посетил более 10 городов, но больше всего его потрясли цены в магазине в Волгограде, где он посетил мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Риттер с дочерью зашли в магазин по дороге, где их приятно удивили цены.

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«В пересчете на доллары шесть баксов за все… В США подобный набор продуктов стоил бы все 30 долларов», — подсчитал американец.

Риттер заявил, что Россия «умопомрачительна», ему очень понравилось сердечное отношение русских.

Экс разведчик приехал в Россию для презентации своей книги «Гонка разоружения», в рамках тура он посетил более 10 городов. Побывал Риттер на полигоне в Чечне, где оценил высокий профессионализм персонала.

В эфире «360» Риттер представил свой взгляд на потенциал России на развитие в непростых современных условиях. Морпех заявил, что Россия твердо стоит на ногах и становится только сильнее.