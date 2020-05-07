Шерин прокомментировал ужесточение правил поведения военных в соцсетях
Александр Шерин, первый зампред комитета Госдумы по обороне, в беседе с НСН прокомментировал ужесточение правил пользования смартфонами у военнослужащих. Он объяснил, что данные со смартфонов военных могут быть переданы без ведома самих военнослужащих.
Он пояснил, что военная служба — это особый вид государственной службы, который подразумевает выполнение особо важных задач, в том числе в режиме секретности.
Военнослужащим нельзя рассказывать, чем они занимаются. В том числе ношение при себе смартфонов, «которые, по сути, являются маячком и средством передачи информации».
«Он может вести фото- и видеосъемку, и эта информация может передаваться с телефона, вне зависимости от желания военнослужащего. Еще в советское время были мотивационные плакаты „Болтун — находка для шпиона“», — заявил Шерин.
На кнопочные телефоны новый запрет распространяться не будет.