Шерин прокомментировал ужесточение правил поведения военных в соцсетях

Он пояснил, что военная служба — это особый вид государственной службы, который подразумевает выполнение особо важных задач, в том числе в режиме секретности.

Военнослужащим нельзя рассказывать, чем они занимаются. В том числе ношение при себе смартфонов, «которые, по сути, являются маячком и средством передачи информации».

«Он может вести фото- и видеосъемку, и эта информация может передаваться с телефона, вне зависимости от желания военнослужащего. Еще в советское время были мотивационные плакаты „Болтун — находка для шпиона“», — заявил Шерин.

На кнопочные телефоны новый запрет распространяться не будет.