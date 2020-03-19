Шереметьево закроет 2 терминала

Из-за резкого снижения количества авиарейсов на фоне пандемии коронавируса аэропорт Шереметьево закроет два терминала с 20 марта. Все рейсы переведут в другие терминалы.

«С 00:00 20 марта мы закрываем терминалы E и C на прилет и на вылет, и все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель генерального директора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

Коронавирус нового типа впервые заметили в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй. Он очень быстро вырвался на свободу и распространился по всему миру. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. В целях безопасности многие страны закрыли границы и приостановили пассажирские авиаперевозки.

Россия прекратила авиасообщение с несколькими странами, включая европейские. По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина с 20 марта прекращаются полеты в Соединенные Штаты, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты и обратно. Это ограничение не коснется регулярных рейсов из Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби.

С декабря 2019 года коронавирусом заразились во всем мире более 226 тысяч человек. В России сейчас 147 инфицированных 2019-nCoV.