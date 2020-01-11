Шереметьево показал новые курилки в аэропорту

Совсем скоро в аэропортах заработают комнаты, оборудованные для курения. Аэропорт Шереметьево уже подготовил одну такую курилку и показал, как будут выглядеть эти помещения.

Фотографию новой комнаты для курения опубликовал ТАСС. На снимке можно увидеть один из бизнес-залов в терминале С. В помещении расставили кресла, диваны и оснастили светильниками. Кроме того, в курилке предусмотрены тумбочки со встроенными зарядками, система вентиляции и очистки воздуха.

Источник фото: пресс-служба аэропорта Шереметьево

Пока в Шереметьево подготовили всего одну курилку, но в начале 2020-го аэропорт планирует запустить еще 14 комнат для курения.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании на территориях аэропортов специальных изолированных зон для курения. Помещения должны располагаться в зонах ожидания пассажиров, которые уже прошли регистрацию на рейс, а также в зонах для пассажиров транзитных рейсов.