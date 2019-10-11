Шереметьево отстранило сотрудника, пропустившего пистолет в самолет

Сотрудника Шереметьево, который пропустил на борт человека с травматическим пистолетом, отстранили на время расследования. Пистолет могли перепутать с электрической бритвой.

В пресс-службе Шереметьево, на которую ссылается «Интерфакс», рассказали, что причиной появления пистолета в самолете стало «нарушение сотрудником безопасности стандартов» предполетного досмотра пассажиров. После этого происшествия в Шереметьево усилили контроль за работой инспекторов досмотра, с сотрудниками провели дополнительные инструктажи.

Сотрудники Шереметьево пропустили на борт пассажира с пистолетом, перепутав его с электробритвой Подробнее

В воздушной гавани также сообщили, что с начала года изъяли у пассажиров почти 1,4 тысячи единиц оружия и спецсредств, более 1,8 тысячи боеприпасов, 20,7 тысячи пиротехнических средств во время досмотра перед посадкой в самолет.

Самолет, следовавший из Москвы в Бургас, 10 октября внепланово приземлился в Ростове-на-Дону, после того как один из пассажиров рассказал стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. При этом во время досмотра в Шереметьево у него изъяли пену для бритья. За нарушение требований безопасности ему грозит административный штраф. После разбирательств лайнер вылетел в Бургас.