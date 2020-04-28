Шепелев вступился за Тодоренко после ее слов о домашнем насилии

Шепелев подчеркнул, что Тодоренко никак не оскорбила жертв домашнего насилия, так как не призывала к каким-либо действиям в их адрес и никак не поощрила насилие.

«Прозвучало мнение. Оно может нравиться или нет. Может быть умным. Может быть нет. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения», — указал телеведущий.

По его словам, публичный человек должен соблюдать гладкие формулировки и говорить то, что не оскорбит других.

«Говорить что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело. Мало кто решится», — написал Шепелев, призвав возмутившихся словами Тодоренко прекратить травлю и помочь организациям, помогающим жертвам домашнего насилия.

Ранее телеведущая заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — спросила Тодоренко.

Это возмутило пользовательниц соцсетей, а журнал Glamour лишил ведущую премии «Женщина года». Позже Тодоренко извинилась за свои слова.