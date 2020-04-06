    06 апреля 2020, 16:46

    Шепелев отказался комментировать создание фонда имени Жанны Фриске

    Анастасия Кременчугская

    Семья покойной певицы Жанны Фриске создала благотворительный фонд в ее честь. Он называется «Жанна Фриске — я рядом!». Об этом написал телеграм-канал Mash.

    Фонд создали родители певицы и продюсер Алексей Холопцев. Деньги планируют собирать для детей-сирот.

    Дмитрий Шепелев, муж Фриске, отказался комментировать данную информацию, сообщило ИА Nation News.

    «Я не даю комментариев и не общаюсь с прессой, спасибо за интерес», — заявил он.