Шепелев отказался комментировать создание фонда имени Жанны Фриске
Семья покойной певицы Жанны Фриске создала благотворительный фонд в ее честь. Он называется «Жанна Фриске — я рядом!». Об этом написал телеграм-канал Mash.
Фонд создали родители певицы и продюсер Алексей Холопцев. Деньги планируют собирать для детей-сирот.
Дмитрий Шепелев, муж Фриске, отказался комментировать данную информацию, сообщило ИА Nation News.
«Я не даю комментариев и не общаюсь с прессой, спасибо за интерес», — заявил он.