Шепелев отказался комментировать создание фонда имени Жанны Фриске

Фонд создали родители певицы и продюсер Алексей Холопцев. Деньги планируют собирать для детей-сирот.

Дмитрий Шепелев, муж Фриске, отказался комментировать данную информацию, сообщило ИА Nation News.

«Я не даю комментариев и не общаюсь с прессой, спасибо за интерес», — заявил он.