21 февраля 2024, 14:49
Шендеровича призвали внести в список экстремистов и террористов
«Зов народа» призвал проверить Шендеровича на попытки подрыва госстроя России
Движение «Зов народа» призвало внести писателя, журналиста Виктора Шендеровича* в список террористов и экстремистов и убрать его книги из продажи в России. Копия документа оказалась в распоряжении «360».
«Зов народа» обратил внимание на высказывания журналиста о готовности передавать свои гонорары на нужды Вооруженных сил Украины. Шендерович* также назвал российского президента и журналистов «законными военными целями» Украины, напомнили общественники.
Реклама
Представители движения обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить Шендеровича* на подрыв государственного строя России.
«Снять с продажи всю его литературу и ограничить все возможные источники дохода на территории РФ. Внести Шендеровича* в список террористов и экстремистов», — написали общественники.
В мае 2023 года в Вильнюсе активист, завернутый в украинский флаг, облил журналиста кетчупом, когда тот пытался донести собравшимся свою позицию. Поводом стало вырванное из контекста интервью Шендеровича* о «всплесках нацизма на Украине».
* Минюст внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.
Журналистика
Россия
Украина
Иноагенты
Реклама
Реклама