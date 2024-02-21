Эксклюзив 21 февраля 2024, 14:49 Шендеровича призвали внести в список экстремистов и террористов «Зов народа» призвал проверить Шендеровича на попытки подрыва госстроя России РИА «Новости»

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Движение «Зов народа» призвало внести писателя, журналиста Виктора Шендеровича* в список террористов и экстремистов и убрать его книги из продажи в России. Копия документа оказалась в распоряжении «360».

«Зов народа» обратил внимание на высказывания журналиста о готовности передавать свои гонорары на нужды Вооруженных сил Украины. Шендерович* также назвал российского президента и журналистов «законными военными целями» Украины, напомнили общественники.

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Представители движения обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить Шендеровича* на подрыв государственного строя России.

«Снять с продажи всю его литературу и ограничить все возможные источники дохода на территории РФ. Внести Шендеровича* в список террористов и экстремистов», — написали общественники.

В мае 2023 года в Вильнюсе активист, завернутый в украинский флаг, облил журналиста кетчупом, когда тот пытался донести собравшимся свою позицию. Поводом стало вырванное из контекста интервью Шендеровича* о «всплесках нацизма на Украине».

* Минюст внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.