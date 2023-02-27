Общество 27 февраля 2023, 10:26 Схему по уходу ресторанов от налогов на 100 млрд рублей в год выявили в России РБК: схему по уходу ресторанов от налогов выявили при межведомственной проверке РИА «Новости»

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В России выявили преступную схему, которая позволяла ресторанам выводить деньги из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино, сообщил РБК. По данным издания, установить это смогли Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС по итогам межведомственной проверки.

Выявленная схема работала по принципу разлома эквайринга. Ключевым звеном была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк» (РНКО«РИБ»). Причем у этой РНКО не было своего эквайринга и права самостоятельно подключать розничные торговые точки.

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По словам источника РБК, РИБ являлся агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов. Помимо этого, он выполнял расчетную функцию. На его этапе платежи от ресторанов уходили разным поставщикам наличных. Среди них были, например, туроператоры, автосалоны и аптеки.

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В общей сложности в сеть входило более пяти тысяч терминалов по приему наличных платежей, уточнил собеседник издания. В схеме участвовали три банка-эквайера, три расчетных банка, а также ряд промежуточных банков. Их объединяла процессинговая инфраструктура. Схема функционировала с 2018 по 2022 год. Ее годовой оборот оценивают в 100 миллиардов рублей. Размер дохода составлял 8–10% от данной суммы.

Схема с разломом эквайринга заключается в том, что у карточной транзакции в ресторане нет связи с реальным платежом в пользу заведения. При этом клиент думает, что совершил обычный платеж, ему выдают чек. В банке он может получить кешбэк и выписку по платежу с «ресторанным» кодом MCC. Однако реальный платеж до расчетного счета ресторана не доходит.