Общество 03 мая 2023, 16:40 Схему для защиты россиян от лишних кредитов предложили в Госдуме Артем Кирьянов: необходим реестр граждан, которые отказываются брать кредиты

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов предложил схему, которая позволит россиянам отказываться от лишних кредитов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам депутата, в стране необходимо вести реестр граждан, которые отказываются брать кредиты.

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«Законодатели сегодня поддерживают инициативы ЦБ, как например самостоятельное включение в реестр тех людей, которые не хотят брать кредит. <…> Если человек хочет выйти из этого списка, он имеет на это право, но должен быть некий период охлаждения», — добавил Кирьянов.

Он предложил дать человеку хотя бы двое суток, чтобы он смог поговорить, посоветоваться, обратиться в правоохранительные органы и так далее.