03 мая 2023, 16:40
Схему для защиты россиян от лишних кредитов предложили в Госдуме
Артем Кирьянов: необходим реестр граждан, которые отказываются брать кредиты
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов предложил схему, которая позволит россиянам отказываться от лишних кредитов. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам депутата, в стране необходимо вести реестр граждан, которые отказываются брать кредиты.
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«Законодатели сегодня поддерживают инициативы ЦБ, как например самостоятельное включение в реестр тех людей, которые не хотят брать кредит. <…> Если человек хочет выйти из этого списка, он имеет на это право, но должен быть некий период охлаждения», — добавил Кирьянов.
Он предложил дать человеку хотя бы двое суток, чтобы он смог поговорить, посоветоваться, обратиться в правоохранительные органы и так далее.
Законы
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