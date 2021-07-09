Россиян предупредили о возможном появлении новых схем отъема жилья

Мошенники могут придумать новые схемы отъема квартир у россиян. К этому может привести практика продажи единственного жилья должников, предупредил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Несколько лет назад Минюст разработал законопроект, по которому должников смогут лишать единственного жилья. Пока принятие документа обсуждается, но в Екатеринбурге уже произошел первый случай продажи квартиры жителя, задолжавшего более 20 миллионов рублей. По словам Торосова, разрешение продавать единственное жилье является «ящиком Пандоры».

«Надо четко понимать, что, если мы разрешим кредиторам реализацию единственного жилья должника, мы не сможем исключать случаи мошенничества. По сути, это может привести к возникновению новых схем по отъему жилья у населения», — пояснил он газете «Известия».

Замглавы министерства добавил, что речь идет не только о кредитах, но и о долговых расписках. Человека можно заставить подписать такую бумагу или же просто подделать. В этого расписки дадут мошенникам огромные возможности для отъема жилья. Кредиторы же получат рычаг давления на должников, так как будут пугать лишением квартир.