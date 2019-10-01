  • Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове

    01 октября 2019, 16:23

    Дарья Бунякова

    Украинский журналист Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух». После этих слов ведущий политического ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин выгнал эксперта из студии.
    Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове

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    Во время эфира участники дискуссии обсуждали Украину. В частности Метлев говорил про агрессию советской власти, которая выражалась в присоединении к СССР западных украинских территорий. Шейнин предложил отсоединить названные регионы, но эксперт вспомнил покойного режиссера.

    «Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — заявил Метлев.

    После в студии началась бурная реакция других участников, а ведущий попросил украинского эксперта уйти.

    «Выходите в другую дверь, чтоб со мной не пересечься после этих слов. Я серьезно. Выходите в другую дверь, Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда». — сказал Шейнин.

    Журналист не воспринял слова ведущего и начал препираться, но Шейнин поднял его силой, отправляя к выходу.

    «Иди отсюда, ты умер», — обратился он к Метлеву в конце.

    Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет из-за воспаления легких. В течение 35 лет он руководил Ленкомом и поставил такие спектакли, как «Вишневый сад», «Юнона и Авось» и многие другие.