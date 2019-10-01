Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове

Режиссера Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами. Видео Подробнее

Во время эфира участники дискуссии обсуждали Украину. В частности Метлев говорил про агрессию советской власти, которая выражалась в присоединении к СССР западных украинских территорий. Шейнин предложил отсоединить названные регионы, но эксперт вспомнил покойного режиссера.

«Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — заявил Метлев.

После в студии началась бурная реакция других участников, а ведущий попросил украинского эксперта уйти.

«Выходите в другую дверь, чтоб со мной не пересечься после этих слов. Я серьезно. Выходите в другую дверь, Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда». — сказал Шейнин.

Журналист не воспринял слова ведущего и начал препираться, но Шейнин поднял его силой, отправляя к выходу.

«Иди отсюда, ты умер», — обратился он к Метлеву в конце.

Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет из-за воспаления легких. В течение 35 лет он руководил Ленкомом и поставил такие спектакли, как «Вишневый сад», «Юнона и Авось» и многие другие.