Общество 19 декабря 2023, 14:16 Шеф-повар Журавлева назвала салат с креветками полезной альтернативой оливье

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Шеф-повар Арина Журавлева рассказала о полезной альтернативе майонезному оливье на новогоднем столе. Речь идет о салате с креветками, сообщила «Газета.ru».

Эксперт отметила, что к этим морепродуктам необходимо добавить молодую капусту и заправку из йогурта и трав.

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По словам Журавлевой, преимуществом блюда, помимо легкого приготовления и простых продуктов, является отсутствие тяжести в желудке после праздника, добавило ИА НСН.