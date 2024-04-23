Общество 23 апреля 2024, 12:09 Шеф-повар Трофимов посоветовал делать шашлык на березовых и дубовых дровах

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Майские праздники — традиционное время для приготовления шашлыков. Какие дрова выбрать, чтобы они получились идеальными, News.ru рассказал шеф-повар Максим Трофимов.

Он объяснил, что, если покупать готовые угли, то лучше выбирать те, что крупнее. Мелкий хуже разжигается, потому что затруднен доступ кислорода.

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«Либо дубовые, либо березовые дрова, они дают больше всего жара и дольше остаются стабильными по температуре», — отметил эксперт.

Он добавил, что при розжиге мангала нужно обязательно обеспечить приток воздуха, чтобы процесс пошел быстрее.

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