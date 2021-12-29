Шеф-повар Синицын рассказал, как разнообразить привычные новогодние блюда

Новогодний стол из года в год украшают одни и те же блюда — оливье, селедка под шубой, холодец и другие. Шеф-повар Сергей Синицын в эфире радио Sputnik рассказал, как сделать привычные блюда более интересными.

Например, в холодец можно добавить перца чили, а в вареный картофель — размятый чеснок и немного оливкового масла. Есть способы сделать необычным и главное новогоднее блюдо — салат оливье.

«Если хочется понизить его калорийность, можно картофель заменить сельдереем или больше использовать таких ингредиентов, как огурцы. На мой взгляд, на новогоднем столе обязательно должна быть селедка под шубой. Но я, например, к этому Новому году собираюсь приготовить „под шубой“ сардины иваси», — рассказал Синицын.