Шеф-повар Синицын раскрыл секрет покупки качественной и вкусной шаурмы

Шаурму стоит покупать там, где обедают полицейские, или где стоит очередь. Это означает, что палатка находится в этом месте давно, и в ней продают качественную и вкусную еду. Таким секретом в интервью радио Sputnik поделился эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.

«У многих шеф-поваров есть места, где они покупают себе хорошую и качественную шаурму. А чтобы выбрать шаурму в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков. Например, если у этой палатки еду покупают полицейские, или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют», — объяснил шеф-повар.

Синицин также посоветовал обращаться к продавцу шаурмы с необычным вопросом — его стоит попросить сделать ее так, как он делает себе сам. После этого человек уже не будет выполнять стандартные действия.

Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова предупредила об опасности залежавшихся бургеров или шаурмы. По ее словам, при повторном разогревании фастфуда в нем образуются канцерогены, а хлеб, мясо, соус и салат — это подходящая среда для размножения вредных бактерий.