Общество 28 декабря 2023, 16:56 Шеф-повар Сидоркин посоветовал не хранить ананасы и бананы в холодильнике

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Из-за неправильного хранения фрукты могут потерять полезные вещества. Где лучше оставить эти продукты, рассказал шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, ананасам, бананам и авокадо требуется комнатная температура. Их следует хранить, например, в коробке или тумбочке, пояснил специалист.

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Холодильник — оптимальное место для винограда и ягод. А вот яблоки, цитрусовые и груши могут несколько дней пролежать на подоконнике, добавил NewsNN.ru.