Общество 17 января 2024, 18:24 Шеф-повар Шахов посоветовал не использовать высокий огонь при готовке пищи

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Шеф-повар Игорь Шахов поделился профессиональными советами. В беседе с Pravda.Ru он рассказал, как не допустить подгорания пищи.

По словам эксперта, во время приготовления блюда не стоит использовать высокий огонь, так как он может привести к быстрому нагреванию пищи.

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Кулинар также рекомендовал заранее поставить сковороду или кастрюлю на плиту. Добавление продуктов в горячую емкость позволит избежать подгорания.