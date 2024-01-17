17 января 2024, 18:24
Шеф-повар Шахов посоветовал не использовать высокий огонь при готовке пищи
Шеф-повар Игорь Шахов поделился профессиональными советами. В беседе с Pravda.Ru он рассказал, как не допустить подгорания пищи.
По словам эксперта, во время приготовления блюда не стоит использовать высокий огонь, так как он может привести к быстрому нагреванию пищи.
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Кулинар также рекомендовал заранее поставить сковороду или кастрюлю на плиту. Добавление продуктов в горячую емкость позволит избежать подгорания.
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