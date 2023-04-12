Общество 12 апреля 2023, 14:23 Шеф-повар Рягузов поделился идеями куличей с начинкой из курицы и глазурью из шоколада РИА «Новости»

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Россияне вовсю готовятся к предстоящей Пасхе, которую празднуют в воскресенье, 16 апреля, и уже задумываются о выпечке куличей. Как неожиданно дополнить традиционное угощение Life рассказал шеф-повар Александр Рягузов.

Классический рецепт пасхального кулича — это сдобное тесто и глазурь из яичных белков с сахаром. Также многие добавляют в него изюм. Как правило, на этом различия заканчиваются. Но можно доработать традиционный рецепт и немного поэкспериментировать.

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Например, сделать ароматный орехово-шоколадный кулич. Для этого нужно забыть про привычную глазурь. Вместо нее растопить на водяной бане шоколадную пасту, набрать ее в кондитерский шприц и украсить кулич. А потом еще посыпать тертыми орехами и кофейными зернами. Идеальный вариант для сладкоежек.

Для тех же, кто равнодушен к шоколаду, Александр Рягузов предложил вариант с сытной начинкой. Например, из курицы с луком и болгарским перцем. Эти ингредиенты нужно обжарить с добавлением соли и перца. Тем временем уложить первый тонко раскатанный кусочек теста на дно формы и ненадолго отправить в духовку. Потом добавить начинку и закрыть оставшимся тестом. Получившийся кулич сверху смазать «глазурью» из сметаны и зелени.

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