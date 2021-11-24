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    24 ноября 2021, 18:29

    Шеф-повар рассказал, почему в «мишленовских» ресторанах маленькие порции

    Шеф-повар Естафьев: в «мишленовских» ресторанах маленькие порции, чтобы можно было попробовать больше блюд

    Дарья Морозова

    Шеф-повар Артем Естафьев рассказал, почему в ресторанах категории «Мишлен» маленькие порции. Об этом сообщил RT.

    Он объяснил, что в подобные заведения люди приходят, чтобы попробовать что-то новое, получить новый гастрономический опыт.

    «Чтобы познать или понять философию, одного блюда недостаточно. И для этого существуют вот эти небольшие — назовем их так — подачи», — рассказал повар.

    Он добавил, что оптимальный заказ — это закуска, основное блюдо и десерт.