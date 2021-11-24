Шеф-повар рассказал, почему в «мишленовских» ресторанах маленькие порции

Шеф-повар Артем Естафьев рассказал, почему в ресторанах категории «Мишлен» маленькие порции. Об этом сообщил RT.

Он объяснил, что в подобные заведения люди приходят, чтобы попробовать что-то новое, получить новый гастрономический опыт.

«Чтобы познать или понять философию, одного блюда недостаточно. И для этого существуют вот эти небольшие — назовем их так — подачи», — рассказал повар.

Он добавил, что оптимальный заказ — это закуска, основное блюдо и десерт.