Шеф-повар рассказал, почему в «мишленовских» ресторанах маленькие порции
Шеф-повар Естафьев: в «мишленовских» ресторанах маленькие порции, чтобы можно было попробовать больше блюд
Шеф-повар Артем Естафьев рассказал, почему в ресторанах категории «Мишлен» маленькие порции. Об этом сообщил RT.
Он объяснил, что в подобные заведения люди приходят, чтобы попробовать что-то новое, получить новый гастрономический опыт.
«Чтобы познать или понять философию, одного блюда недостаточно. И для этого существуют вот эти небольшие — назовем их так — подачи», — рассказал повар.
Он добавил, что оптимальный заказ — это закуска, основное блюдо и десерт.