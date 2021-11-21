Шеф-повар рассказал, как определить наличие пальмового масла в сыре

Шеф-повар Андрей Матвеев объяснил россиянам, как не выбрать сыр с пальмовым маслом в составе. Как он рассказал в интервью агентству «Прайм», во-первых, стоит обратить внимание на цену.

Производители научились заглушать вкус пальмового масла добавками, уточнил повар. Поэтому, просто попробовав продукт, человеку сложно точно определить, есть ли в нем пальмовое масло. Непросто это делать и тактильно — и снова из-за добавок, которые делают консистенцию сыра особой. Шеф-повар призвал россиян не вестись на низкую цену — в самых дешевых сырах на прилавке чаще всего можно встретить пальмовое масло.

Вредную добавку можно определить также и при нарезке сыра. Например, если при нарезании на ломтики полутвердого сыра он крошится, скорее всего, в нем есть пальмовое масло. А еще можно оставить кусочек на столе — натуральный сыр начнет подсыхать, а продукт с добавками выделит на поверхность капельки масла. Но последний способ, уточнил врач, не самый верный, ведь даже в хорошем, полезном продукте это может говорить о нарушении технологии производства.