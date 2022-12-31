31 декабря 2022, 13:05
Шеф-повар рассказал, что приготовить к новогоднему столу на скорую руку
Шеф-повар Константин: салаты и рыбу к новогоднему столу можно приготовить за полчаса
Практически любое блюдо к новогоднему столу можно приготовить за полчаса, рассказал «360» шеф-повар одного из ресторанов в центре Москвы Константин. Даже если готовить совсем некогда, можно нарезать салат и пожарить стейк.
«Стейк жарится от 10 минут до получаса, салат готовится в течение 10-15 минут. Рыба, даже крупная, до двух килограммов, запекается в течение получаса», — перечислил повар.
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Тем, у кого не хватает времени и терпения на оливье, он посоветовал ограничиться более простым вариантом: смешать зелень, листья салата, добавить немного овощей и «какую-нибудь заправку а-ля „Цезарь“» — это тоже займет не более 15 минут.А можно не готовить вовсе и заказать блюда из ресторана, отметил Константин. «Все, что готовится в ресторанах, готовится очень быстро, практически любое блюдо можно приготовить в течение получаса. Заказать доставку — и в течение часа блюдо будет на вашем столе», — подчеркнул он.
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Ранее диетолог Ирина Писарева посоветовала россиянам за новогодним столом не налегать на блюда с майонезом (его можно заменить сметаной или йогуртом), шпроты (у них длинный срок хранения и они насыщены консервантами) и различные полуфабрикаты с усилителями вкуса.
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