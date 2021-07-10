Шеф-повар рассказал, чем кормили Мишустина в ресторане на Урале

Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с коллегами из правительства во время рабочей поездки в Екатеринбург поужинал в одном из ресторанов города. Там они дегустировали пельмени, блюда из камчатского краба и муксуна.

Компанию Мишустину составили министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщило РИА «Новости».

По словам шеф-повара ресторана Михаила Ковалева, об этом визите заранее никто не знал, поэтому никакие особые блюда с ними не согласовывались. В распоряжении гостей было стандартное меню.

«Просто Михаил Владимирович со своими коллегами запланировали личный ужин <…> Они приехали к нам в ресторан, дружно, весело поужинали. Никаких особенностей не было», — сказал Ковалев.

Во время ужина была дегустация пельменей, подавались блюда из камчатского краба и муксуна, оливье, сельдь «Шуба», французский салат «Нисуаз» из тунца и овощей, салат с тигровыми креветками, ломтиками печеных кабачков и дольками грейпфрута.

«Такие традиционные, понятные блюда. Никаких особых изысков не было», — отметил повар.

По его мнению, все гости были довольными, поблагодарили персонал, а его встретили аплодисментами.