Шеф-повар раскрыл секрет приготовления полезного кулича

Украсить пасхальный стол можно самодельным куличом с маршмеллоу и куркумой. Магазинные куличи слишком сладкие и обычные.

Как рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар и телеведущий Сергей Синицын, в Сети много рецептов пасхальных куличей. Можно выбрать один за основу, подключить фантазию и приготовить свой — уникальный. Кулич можно сделать полезным.

«Покупные куличи могут быть слишком сладкими. Сахар можно заменить медом, а для более здорового питания — стевией. Тогда получится сладкий по вкусу и более полезный кулич», — подчеркнул Синицын.

Глазурь для кулича, по совету шеф-повара, можно сделать из маршмеллоу. Если потом пройтись по получившейся шапке горелкой, будет красиво. В кулинарное творение можно добавить куркуму и имбирь. Первый ингредиент сделает кулич более желтым, а второй — полезным. Классический изюм можно заменить ягодами асаи или годжи, которые придадут куличу интересный вкус.

Ранее Роскачество подсказало россиянам, как выбрать хороший кагор для пасхального стола. В этом вине должно быть не менее 16% крепости и сахара не менее 160 граммов на литр. Стоить дешево хороший кагор не может из-за сложной технологии производства.