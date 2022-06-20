Шеф-повар раскрыл рецепт вкусной окрошки

Член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал порталу News.ru, как приготовить вкусную окрошку.

Крюков объяснил, что окрошку можно сделать на темном квасе или на белом на березовом соке. При этом он посоветовал делать суп на айране либо тане или использовать молочную сыворотку. По его словам, кислота даст отношение соли и сам баланс вкусов.

«Чтобы сделать его еще вкуснее, помимо популярных продуктов, таких как огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушка, колбасу можно заменить на куриную грудку, грудку индейки, говядину. Рыба даже идет, креветки, тут уже на свое усмотрение», — перечислил повар.

Он порекомендовал растереть хрен, горчицу и яичный желток вместе с крупной морской солью и зеленью, чтобы добиться вкуса. Затем нужно добавить любой нравящийся напиток и отварные и свежие овощи. Отмечается что окрошка должна выстояться ночь для смешения всех вкусов.