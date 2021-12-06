Шеф-повар Рамазанов назвал главное блюдо в год тигра

Шеф-повар Рафидин Рамазанов рассказал, какие блюда должны стоять на новогоднем столе перед наступлением года тигра. По словам специалиста, достаточно приготовить хотя бы одно мясное блюдо и пару легких салатов. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Наступающий 2022 год проходит под знаком тигра. Так как тигр хищное животное, то рекомендую приготовить хотя бы одно мясное блюдо. Например, шашлык, это именно то, что понравится тигру. Приготовить шашлык можно и в домашних условиях, в духовке», — посоветовал повар.

Он отметил, что для сочности блюда лучше выбирать мясо с небольшими прослойками жира. При этом можно использовать как свинину, так и говядину, баранину, курятину. Сочным и мягким мясо станет благодаря маринаду, а для дымного привкуса можно подлить немного жидкого дыма.

Для женщин на новогодний стол можно поставить легкий салат. Для его приготовления понадобится зеленый горошек, плавленый сыр, зелень, мелко нарезанные оливки, огурцы и протертый чеснок. Приготовленное блюдо можно заправить сметаной.

«На закуску приготовьте легкие десертные роллы: испеките тонкие блины, параллельно смешайте творог со сметаной, можно добавить немного сахара по вкусу. Выложите на край блина творожную массу, сверху очищенную клубнику, сверните в рулетик и нарежьте на небольшие кусочки», — резюмировал шеф-повар.