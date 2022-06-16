Шеф-повар Прокофьев поделился рецептами домашнего мороженого

Мороженое будет вкуснее и полезнее, если делать его дома самостоятельно. Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев поделился тремя рецептами вкусного домашнего мороженого. Он отметил, что значительно упростит процесс приготовления мороженица и посоветовал купить ее для кухни, передала «Вечерняя Москва».

Чтобы приготовить классическое ванильное мороженое, понадобится 750 миллилитров 30-процентных сливок; молоко; 150 граммов сахара; щепотка соли; ванильный экстракт.

«Мы берем одну часть 30-процентных сливок, молоко, сахар или стручок ванили. <…> Также необходимо добавить щепотку соли, а для ванильного аромата используйте ванильный экстракт. Он продается в кондитерских отделах. Разогрейте молочную смесь, добавьте все ингредиенты, хорошенько перемешайте. Далее охладите массу до 3–5 градусов. В заключение поместите полученную смесь в мороженицу», — рассказал повар.

Для приготовления легкого мангового сорбета понадобятся всего три ингредиента: сахарный сироп, манго и лайм. В манговое пюре добавляется сахарный сироп и цедра лайма. Полученную смесь нужно остудить и отправить в мороженицу.

Шоколадное мороженое готовится из основы для мороженого и горького шоколада.

«Берем основу для мороженого. Она может быть с кремом из желтков или на молочной смеси. Растапливаем шоколад, добавляем его в молочную смесь и остужаем. Потом помещаем в мороженицу. <…> Также можете добавить от 20 до 40 миллилитров алкоголя. Он выступает как катализатор вкуса. Мороженое не будет обладать градусом, но станет ярче и интереснее по вкусовым качествам», — посоветовал Прокофьев.