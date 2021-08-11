Шеф-повар предупредил о возможном дефиците десертов в России

Владелец кондитерской фабрики и шеф-повар Ренат Агзамов пожаловался на рост цен на сырье для десертов. По его словам, вскоре может ожидаться дефицит сладостей. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он уточнил, что сейчас кондитеры вынуждены менять рецепты десертов, чтобы не повышать их стоимость.

«Например сейчас выросла цена на сливочный сыр. Недавно мы рассматривали четыре новых образца на замену иностранному, качественному сыру», — рассказал Агзмазов.

Он добавил, что решить проблему можно двумя способами: повышение цен на продукцию, либо сокращение количества кондитерских изделий.