Общество 30 декабря 2022, 13:45 Шеф-повар поделился секретами приготовления салата оливье Настоящий оливье заправляется жирным майонезом freepik

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Самый традиционный новогодний салат оливье имеет огромное количество разнообразных рецептов по его приготовлению. Своими советами при готовке самого настоящего оливье поделился шеф-повар, блогер Константин Оганезов в беседе с Мослентой.

По словам эксперта, самый главный секрет при приготовлении оливье кроется в его заправке. Так, для этого необходимо использовать исключительно жирный майонез, такой, чтобы в нем твердо могла стоять ложка.

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Как сообщил сайт «Утро.ру», популярность салата оливье объясняется тем, что для его приготовления нужны самые простые и распространенные ингредиенты. Яйца, картофель и морковь практически всегда находятся под рукой у каждой хозяйки. Отмечается, что именно в этом кроется вся прелесть и уникальность оливье.

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