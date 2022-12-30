30 декабря 2022, 13:45
Шеф-повар поделился секретами приготовления салата оливье
Настоящий оливье заправляется жирным майонезом
Самый традиционный новогодний салат оливье имеет огромное количество разнообразных рецептов по его приготовлению. Своими советами при готовке самого настоящего оливье поделился шеф-повар, блогер Константин Оганезов в беседе с Мослентой.
По словам эксперта, самый главный секрет при приготовлении оливье кроется в его заправке. Так, для этого необходимо использовать исключительно жирный майонез, такой, чтобы в нем твердо могла стоять ложка.
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Как сообщил сайт «Утро.ру», популярность салата оливье объясняется тем, что для его приготовления нужны самые простые и распространенные ингредиенты. Яйца, картофель и морковь практически всегда находятся под рукой у каждой хозяйки. Отмечается, что именно в этом кроется вся прелесть и уникальность оливье.
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