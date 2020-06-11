Шеф-повар поделился рецептом идеальной окрошки

В заведениях шеф-повара окрошку делают из привычного набора овощей для этого блюда: огурцов, редиса, зелени. Только кинзу не кладут в тарелку. Еще понадобятся вареные яйца и мясо — куриное или говяжье.

Основной же секрет кроется в заправке. Матюха делает окрошку не на квасе, а на смеси кефира, сметаны, минеральной газированной воды, хрена, горчицы, соли и сахара. Так достигается «идеальный баланс», отметил шеф-повар. Блюдо получается кисло-сладким, вкусным и пряным.

В его заведении придумали еще одну «фишку» приготовления супа. Окрошку можно подавать со льдом из замороженного огуречного фреша, отметил «Царьград».