Шеф-повар поделился рецептами «карантинной кухни»

Из-за пандемии коронавируса россияне стали ограничены в выборе продуктов. Шеф-повар рассказал, как можно разнообразить блюда. По его словам, при готовке надо отталкиваться от тех продуктов, которые у вас есть дома.

Во время самоизоляции можно научиться готовить различные блюда. Закажите или, еще лучше, сделайте какой-нибудь необычный соус, которым вы сможете «обновить» банальную пищу.

«Ажиотаж по гречке уже пропал, но многие продолжают готовить с ней. Лично я вспоминаю походные условия, когда мы в школе уходили в поход и там готовили гречку. В нее мы могли добавлять консервированных сардин или любую рыбу, которая делала эту кашу восхитительной и вкуснейшей. Такая каша становилась безупречной. Для многих людей, которые любят отдых на природе, приготовление такого блюда может напомнить о приятных эмоциях и „унести в путешествие“», — поделился Синицын.