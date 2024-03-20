Общество 20 марта 2024, 10:49 Шеф-повар Папп посоветовал есть картофель фри с чесночным и трюфельным соусами

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Сырный соус, который зачастую используют при употреблении картофеля фри, «закрывает» рецепторы и не дает ощутить вкус блюда. Чем заменить привычную добавку, рассказал шеф-повар Виталий Папп «Снобу».

Он посоветовал обратить внимание на чесночный соус. По словам эксперта, стоит поджарить дольки до золотистой корочки и дать им остыть. Благодаря термическому контрасту продукт приобретает пикантность и легкую сладость.

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Еще один вариант для картофельной закуски — трюфельный соус. Его вкус сочетает сливочные и утонченные грибные нотки, пояснил специалист.