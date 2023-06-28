Общество 28 июня 2023, 18:42 Шеф-повар Насхулиян посоветовал покупать калмыцкую баранину

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При выборе баранины лучше отдавать предпочтение мясу из Калмыкии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал шеф-повар Сергей Насхулиян.

Он объяснил, что порода там выведена специально для употребления в пищу. Кроме того, калмыцкие бараны ведут малоподвижный образ жизни, что хорошо отражается на качестве мяса. Стоит также обращать внимание на цвет.

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«Чем темнее мясо, тем старее животное. У старого животного чуть ли не коричневый цвет мяса. Если ярко-красное, то считается, что баран в расцвете сил. Молодое мясо розового цвета», — сказал Сергей Насхулиян.

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