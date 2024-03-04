Общество 04 марта 2024, 11:20 Шеф-повар Мосин назвал надпись «фермерский» на продуктах маркетинговым ходом

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Различные надписи «эко», «био», «фермерский» на продуктах создают впечатление безопасности и полезности. В большинстве случаев такие этикетки являются маркетинговым ходом, сообщил шеф-повар Григорий Мосин в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, «экологичная» надпись далеко не всегда гарантирует соответствующее качество. Так, наименование на продукте «фермерский» не значит вообще ничего, поскольку фермерское хозяйство в России является просто организационно-правовой формой, сообщил «ФедералПресс».

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«Если вы видите на упаковке „био“ или „эко“, скорее всего, производитель старается хотя бы частично исповедовать принципы органического производства. Или это просто маркетинговый шаг», — отметил Мосин.