27 ноября 2023, 18:08
Шеф-повар Морозов порекомендовал готовить замороженную пиццу с добавлением базилика
Для полного раскрытия вкуса замороженную пиццу стоит готовить с добавлением оливкового масла и базилика. Об этом сообщил шеф-повар сети пиццерий Pizza Maestrello Иван Морозов в беседе с «Газетой.ru».
По словам эксперта, такую пиццу рекомендуется поместить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и выпекать в течение 10 минут. Не стоит использовать режим конвекции, так пицца не станет сухой.
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Вкус блюда раскроется ярче, если добавить в него дополнительные ингредиенты в виде зелени и масла. Таким способом приготовления замороженной пиццы пользуются в Риме, отметил Морозов.
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