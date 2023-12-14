Общество 14 декабря 2023, 15:34 Шеф-повар Макаров рассказал, что качество икры напрямую зависит от места производства

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Качество икры напрямую зависит от места производства. Поэтому качественный продукт в России может быть произведен только на Сахалине или на Камчатке. Об этом сайту rostovgazeta.ru рассказал шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова-на-Дону Леонид Макаров.

Также крупнейшие производства черной икры в стране находятся в Астраханской, Вологодской и Костромской областях. Специалист пояснил, что рыба должна жить в правильных условиях, чтобы давать икру, богатую жирами и микроэлементами.

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В составе продукта должны быть записаны три ингредиента: сама икра, консервант E 211, соль или сорбиновая кислота, отметил Макаров.