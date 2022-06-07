Шеф-повар Крюков рассказал россиянам, какие продукты не стоит хранить в холодильнике

Такие продукты, как помидоры, яблоки, картофель, капусту, шоколад и мед категорически нельзя хранить в холодильнике. Об этом сайту NEWS.ru сообщил шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Этим продуктам, по словам шеф-повара, нужны темные и хорошо проветриваемые места, а в холодильнике они быстро портятся и впитывают посторонние запахи.

«Помидоры категорически нельзя хранить в холодильнике. Даже когда их срывают зелеными, они всегда дозревают в теплом темном месте. А в холодильнике процесс останавливается, и они становятся безвкусными, впитывают посторонние запахи, начинают дубеть. Желательно не хранить в холодильнике помидоры, яблоки, морковь, картофель, капусту. Им нужно темное, прохладное, проветриваемое помещение, но не холодильник. Мед нельзя хранить в холодильнике — начинает быстро кристаллизоваться», — сообщил Крюков.

Шоколад, по мнению шеф-повара, в холодильнике быстро приходит в негодность, поскольку на его поверхности образуется конденсат.

Также не стоит держать в холодильнике цитрусовые с большим содержанием витамина C, заключил Крюков.