Шеф-повар Крюков рассказал, как правильно хранить крупы

Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, что крупы лучше всего хранить в темном, сухом, прохладном и проветриваемом помещении в стеклянной, деревянной таре.

Хранение в пластиковых ящиках, особенно на жаре, провоцирует размножение личинок насекомых.

«В пластике не рекомендуется хранить крупы — больше происходит запотевание. Если покупаете рис, манную крупу, гречку — в них чаще всего заводятся личинки, — если такие крупы съедаете в течение недели-двух, то пластиковую тару использовать можно. А если покупаете про запас, то заводскую упаковку лучше не вскрывать, а если пересыпали, то лучше в стеклянную тару, деревянную — дуб, береза, липа. Можно, как в старые добрые времена, хранить крупы в холщовых мешочках, они продаются», — сообщил Крюков.

Шеф-повар также посоветовал плотно закрывать тару, в которой хранятся крупы, чтобы не возникло постороннего запаха.