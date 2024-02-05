Общество 05 февраля 2024, 19:03 Шеф-повар Кочетков: цукаты могут помочь противостоять простудам

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Цукаты, сваренные в сахарном сиропе, способны поддержать иммунитет и противостоять простудам. Об этом сообщил член Международного альянса профессиональных кулинаров Дмитрий Кочетков в беседе с Life.

По его словам, в цукатах сохраняются витамины из фруктов, которые использовались при их приготовлении. Такой десерт облегчит дыхание при заложенности носа и снизит першение в горле.

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Кочетков отметил, что полезные цукаты можно сделать из шкурок апельсинов. Для этого небольшие корки следует сначала сварить в сиропе, а затем высушить при комнатной температуре.